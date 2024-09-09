إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الإجرامية" على سوريا

دانت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين الغارات الإسرائيلية "الإجرامية" التي استهدفت وسط سوريا ليل الأحد وأدت إلى مقتل 14 شخصا على الأقل بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "ندين بشدة هذا الهجوم الإجرامي الذي نفّذه النظام الصهيوني على الأراضي السورية. نعتقد أن الوقت حان ليتوقف مؤيدو الكيان (الإسرائيلي) عن دعمه وتسليحه".

وقال کنعاني إن محاولة اسرائيل ربط أي قضية بإيران هي هروب من الواقع مشيراً إلى أن تل أبيب هو ورم سرطاني وشر مطلق في المنطقة.

