6 قتلى على الأقل بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السنغال

أعلن متحدث باسم القوات المسلحة في السنغال أن ستة على الأقل قتلوا إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة ساحل البلاد مطلع الأسبوع.



وذكرت هيئة البث الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن القارب الخشبي الضيق المخصص في الأصل للصيد كان على متنه نحو مئة مهاجر من بلدة مبور وانقلب بعدما أبحر لنحو أربعة كيلومترات فقط.



وأضافت هيئة البث أنه جرى إنقاذ أربعة أشخاص لكن كثيرين في عداد المفقودين.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة لرويترز إن البحرية أرسلت طائرة وزورقين للبحث عن أي ناجين وانتشال أي جثث وإن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة اليوم الاثنين.