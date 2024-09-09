الحريص: إعادة إفتتاح أعمال السفارة السعودية في سوريا

أعلن القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا عبد الله الحريص إعادة افتتاح أعمال سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية دعمًا وتعزيزًا للعلاقات المتبادلة بين البلدين.



وأكد حرص سفارة المملكة العربية السعودية على المضي قدمًا وبذل كافه الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



واعتبر هذا اليوم لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين.

