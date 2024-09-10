هجمات بطائرات مسيرة بين روسيا واوكرانيا

دمّرت وحدات الدفاع الجوي الروسية سبع طائرات مسيرة على الأقل أطلقتها أوكرانيا مستهدفة بها موسكو، بينما أسقطت 59 من الأسلحة الجوية فوق منطقة بريانسك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.



وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أنه "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام".



من جهة أخرى، شاركت وحدات الدفاع الجوي الاوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في صد هجوم بطائرات مسيرة شنته روسيا على كييف.