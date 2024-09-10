متحدّث أممي يندد بتوقيف إسرائيل تحت تهديد السلاح قافلة تابعة للأمم المتحدة في غزة

ندّد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بتوقيف إسرائيل تحت تهديد السلاح قافلة تابعة للمنظمة في غزة الإثنين لساعات طويلة عند نقطة تفتيش للجيش الإسرائيلي الذي أطلق عناصره النار مرارا.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش ستيفان دوجاريك أن "سلوك قوات إسرائيلية على الأرض يعرّض أرواح طواقمنا للخطر"، منددا بواقعة تشكل "أحدث مثال على مخاطر وعقبات غير مقبولة" تواجه العمليات الإنسانية في القطاع الفلسطيني.