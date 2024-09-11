الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوتاوا علّقت نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل

أخبار دولية
2024-09-11 | 01:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوتاوا علّقت نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوتاوا علّقت نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل

علّقت كندا نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، في قرار يشمل إجراء نادرا ضد صفقة لفرع كندي تابع لشركة أميركية مع حكومة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الثلاثاء.
     
وأكدت وزيرة الخارجية ميلاني جولي أنها أمرت بمراجعة كل عقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى.
     
وقالت: "بعد ذلك، علّقت هذا الصيف نحو 30 تصريحا لشركات كندية".
     
واشارت جولي إلى أن ن "سياستنا واضحة: لن يتم إرسال أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى غزة. نقطة انتهى".
     
وتابعت: "غير ذي صلة كيف يتم إرسالها وإلى أين"، في إشارة إلى ذخيرة كان من المفترض أن ينتجها قسم كندي تابع لشركة جنرال ديناميكس الدفاعية الأميركية لحساب الجيش الإسرائيلي.
     
وأضافت جولي أن الحكومة على تواصل بشأن هذه المسألة مع جنرال ديناميكس.

أخبار دولية

علّقت

تصريحا

لتصدير

أسلحة

إسرائيل

LBCI التالي
الفلسطينيون يشغلون مقعدهم الجديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة
اوستن يحث غالانت على إعادة النظر في قواعد اشتباك الجيش الإسرائيلي في العمليات بالضفة الغربية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:41

المقاومة الاسلامية: استهدفنا تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-09

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا إنتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-05

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

LBCI
أخبار دولية
2024-09-04

ستارمر يدافع عن القرار "القانوني" بخفض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:35

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
02:14

إيران تهدد بـ "اتخاذ تدابير" بشأن العقوبات الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
01:20

الفلسطينيون يشغلون مقعدهم الجديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
00:44

اوستن يحث غالانت على إعادة النظر في قواعد اشتباك الجيش الإسرائيلي في العمليات بالضفة الغربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-07-09

بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-07

أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...

LBCI
منوعات
2024-09-05

مفاجأة قلبت حياته... رجل يكتشف خيانة زوجته المروعة له: هوية عشيقها صادمة!

LBCI
منوعات
2024-09-08

بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

الإنتخابات الرئاسية الأميركية: مناظرة حاسمة بين هاريس وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ما لا نعرفه عن الكاردينال اغاجانيان على لسان شخصيات دينية عايشته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

‎في اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار يبقى الإصغاء الحل الأمثل لحماية أحبائنا والمحافظة على حياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحرك العسكريين المتقاعدين طيّر جلسة مجلس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

رقابة مطلوبة على لجنة مراقبة الهيئات الضامنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سوريا تخفّض الرسوم على شاحنات الترانزيت اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:21

انهار بالبكاء وأكد:" صدقوني أنا بريء"... توقيف فنان مصري شهير في مطار القاهرة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
09:40

أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
11:09

بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!

LBCI
آخر الأخبار
16:36

هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار

LBCI
حال الطقس
01:27

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل

LBCI
موضة وجمال
15:00

بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!

LBCI
فنّ
15:30

بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!

LBCI
صحف اليوم
00:49

قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More