أوتاوا علّقت نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل

علّقت كندا نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، في قرار يشمل إجراء نادرا ضد صفقة لفرع كندي تابع لشركة أميركية مع حكومة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الثلاثاء.



وأكدت وزيرة الخارجية ميلاني جولي أنها أمرت بمراجعة كل عقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى.



وقالت: "بعد ذلك، علّقت هذا الصيف نحو 30 تصريحا لشركات كندية".



واشارت جولي إلى أن ن "سياستنا واضحة: لن يتم إرسال أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى غزة. نقطة انتهى".



وتابعت: "غير ذي صلة كيف يتم إرسالها وإلى أين"، في إشارة إلى ذخيرة كان من المفترض أن ينتجها قسم كندي تابع لشركة جنرال ديناميكس الدفاعية الأميركية لحساب الجيش الإسرائيلي.



وأضافت جولي أن الحكومة على تواصل بشأن هذه المسألة مع جنرال ديناميكس.