إيران تهدد بـ "اتخاذ تدابير" بشأن العقوبات الأوروبية

توعّدت إيران بالرد على عقوبات جديدة فرضتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إثر اتهام تلك الدول طهران بتزويد روسيا صواريخ قصيرة المدى لاستخدامها في أوكرانيا.



ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أن "الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث هو استمرار للسياسة العدائية للغرب والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".



وأكد كنعاني أن الاجراء "سيُواجه بالإجراءات المناسبة والمتسقة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".