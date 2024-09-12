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غوتيريش: عدم المساءلة عن مقتل موظفي الأمم المتحدة في غزة "غير مقبول"
أخبار دولية
2024-09-12 | 02:11
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غوتيريش: عدم المساءلة عن مقتل موظفي الأمم المتحدة في غزة "غير مقبول"
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عدم المساءلة عن مقتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة "غير مقبول تماما".
وقال غوتيريش في مقابلة مع رويترز، إن إنشاء قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لن يكون "الحل الأفضل" لهايتي التي تسيطر عصابات مسلحة على قطاع كبير من عاصمتها ومدت نفوذها إلى مناطق محيطة، مما يزيد من حدة أزمة إنسانية في ظل النزوح الجماعي والعنف الجنسي والجوع الواسع النطاق.
وقال غوتيريش، في وصفه للرد الإسرائيلي على حماس في غزة، إن هناك "انتهاكات كبيرة للغاية للقانون الدولي الإنساني وغياب تام للحماية الفعالة للمدنيين". وقال المسؤولون الصحيون في غزة إن نحو 41 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "ما يحدث في غزة غير مقبول تماما".
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