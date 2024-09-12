أميركا تدعم حصول إفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن

تعتزم المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الإعلان اليوم الخميس عن دعم الولايات المتحدة لاستحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إضافةً إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب.وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح علاقاتها مع إفريقيا حيث يشعر كثيرون بعدم الرضا عن دعم واشنطن لحرب إسرائيل في قطاع غزة، فضلًا عن تعميق العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي سعيا لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.وقالت توماس غرينفيلد لرويترز إنها تأمل أن يؤدي الإعلان إلى "دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل"، ووصفت الأمر بأنه سيكون جزءًا من إرث الرئيس الأميركي جو بايدن.