بلينكن يطالب بـ"حماية" العاملين في مجال الإغاثة

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى حماية العاملين في مجال الإغاثة بعد مقتل موظفين من الأمم المتحدة في غزة.



ورأى أن وقفا لإطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة هو الطريقة الأمثل لضمان سلامتهم.



وشدد بلينكن للصحافيين أثناء زيارة إلى بولندا على أنه "علينا أن نرى المواقع الإنسانية محمية وهذا أمر نواصل طرحه مع إسرائيل".