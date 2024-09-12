زيلينسكي يؤكد أن روسيا تشن هجوما مضادا في منطقة كورسك الحدودية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تشن هجوما مضادا ضد قوات بلاده في منطقة كورسك الروسية، بعد أكثر من شهر على إطلاق كييف هجومها على المنطقة.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف إن "الروس أطلقوا هجوما مضادا وهو ما يتوافق مع خطتنا الأوكرانية".