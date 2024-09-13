الولايات المتحدة تدعم إحداث مقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن

أعلنت الولايات المتحدة دعمها إحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن الدوليّ، لكن من دون حق النقض، في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.



وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في مؤتمر نظمه "مجلس العلاقات الخارجية" غير الحكوميّ، إنّ الولايات المتحدة تدعم إحداث مقعدين دائمين لإفريقيا في المجلس.



وأضافت ليندا توماس غرينفيلد: "المشكلة هي أنّ هذه المقاعد المنتخبة لا تسمح للبلدان الإفريقية باستغلال معرفتها وصوتها في عمل المجلس."



ودعت السفيرة الأميركية إلى تخصيص مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة النامية، من دون تحديد العدد الإجماليّ للأعضاء الدائمين وغير الدائمين، الذين يمكن أن يضمهم المجلس.



وأوضحت ليندا توماس غرينفيلد أنّ الولايات المتحدة لا تؤيد توسيع حق النقض للأعضاء الجدد، ولا إلغاءه للأعضاء الحاليين.



ولفتت إلى عدم وجود عضو دائم يرغب في التخلي عن حق النقض.