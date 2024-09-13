إخلاء مبان في مدينة أميركية اثر تهديد بوجود قنبلة

أخلت السلطات الأميركية مبنى حكوميًا ومدرسة في سبرينغفيلد بولاية أوهايو بعد تلقيها تهديدًا بوجود قنبلة، ما أحدث اضطرابًا في المدينة الصغيرة، التي تقع في صلب نظرية مؤامرة مناهضة للمهاجرين استخدمها ترامب، خلال المناظرة الرئاسية.



وسُلطت الأضواء على سبرينغفيلد، في الأيام الأخيرة، بعد انتشار قصص على وسائل التواصل الاجتماعيّ عن مهاجرين من هايتي، في المدينة يأكلون الحيوانات الأليفة للسكان.

وكرّر ترامب ذكرها خلال المناظرة الرئاسية لدعم موقفه من الهجرة على الرغم من كشف زيفها.



واتهم الديمقراطيون ترامب ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس، السناتور عن ولاية أوهايو، بإذكاء التوترات العنصرية من خلال نشرهما نظرية مؤامرة تهدف للترويج لأخطار الهجرة من أجل جعلها قضية لحملتهما قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.



وعلى الرغم من نفي مسؤولين محليين تلقي أي تقارير موثوقة عن سرقة حيوانات أليفة وأكلها، كرر ترامب هذا الادعاء خلال مناظرته الثلاثاء ضد منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.



وأعلنت بلدية المدينة في منشور على فيسبوك أنه "تم إغلاق مبنى البلدية اليوم بسبب تهديد بوجود قنبلة في منشآت عدة تقع في أنحاء سبرينغفيلد".



وقالت: "جرى تنبيه مسؤولي المدينة إلى هذا التهديد عبر رسالة بريد إلكتروني هذا الصباح عند الساعة 8,24 صباحًا."



وأشارت إلى وصول الرسالة أيضًا إلى العديد من وسائل الإعلام.