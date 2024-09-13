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هجوم شنّه مسلحون في أفغانستان
أخبار دولية
2024-09-13 | 07:04
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هجوم شنّه مسلحون في أفغانستان
قُتل 14 شخصًا على الأقل وأُصيب ستة آخرون في هجوم شنّه مسلحون مجهولون مساء الخميس، في أفغانستان، وفق ما أعلن متحدث باسم حركة طالبان.
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