موجة اعتقالات جديدة في روسيا لمسؤولين بتهم فساد

أعلنت محاكم روسية اعتقال أربعة مسؤولين حاليين وسابقين، أحدهم يعمل في وزارة الدفاع، يومي الخميس والجمعة في قضايا فساد منفصلة.



وتأتي هذه الاعتقالات الجديدة في أعقاب توجيه اتهامات بالفساد في وقت سابق ضد أكثر من 10 مسؤولين في الجيش ووزارة الدفاع، شبهها بعض المراقبين بحملة تطهير.



ومن بين المسؤولين الذين اعتقلوا الجمعة فياتشيسلاف فيليبوف، المسؤول عن مقبرة عسكرية كبيرة بالقرب من موسكو، حيث تم اتهامه بتلقي رشى "كبيرة"، وفق ما ذكرته إحدى محاكم موسكو على تليغرام.



ويواجه فيليبوف في حال إدانته عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما.



وأفادت محكمة أخرى أيضا على تليغرام، باحتجاز مسؤول سابق في منطقة موسكو يدعى إليا برونشتاين بتهم مماثلة ولكن في قضية منفصلة.



وبرونشتاين متهم بتلقي رشوة بقيمة 25 مليون روبل (275 ألف دولار) في حزيران لتزوير عرض مناقصة.



وذكرت أن أندريه لوبسكي الذي يتولى رئاسة إحدى الجامعات متهم بالتوسط في نفس القضية، وقد تم وضعه قيد السجن الاحتياطي.



كما ذكرت المحاكم أن فلاديسلاف يودين، كبير الإداريين في إحدى ضواحي موسكو، اعتقل الخميس للاشتباه في تورطه بعملية احتيال وإساءة استخدام السلطة.



وازدادت التحقيقات والاعتقالات التي تستهدف مسؤولين في الجيش وآخرين في وزارة الدفاع منذ نيسان، قبل استبدال وزير الدفاع سيرغي شويغو بأندريه بيلوسوف، وهو خبير اقتصادي مكلف بتطبيق ضوابط أكثر صرامة على الإنفاق الدفاعي الضخم في البلاد.



ونفى الكرملين التكهنات المتعلقة بتنفيذ عملية تطهير، قائلا إن الاعتقالات ناتجة عن جهود عادية لمكافحة الفساد.