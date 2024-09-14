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مصدر لـ"سبوتنيك": الحوثيون ينقلون مقاتلين إلى سوريا

أخبار دولية
2024-09-14 | 03:06
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مصدر لـ&quot;سبوتنيك&quot;: الحوثيون ينقلون مقاتلين إلى سوريا
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مصدر لـ"سبوتنيك": الحوثيون ينقلون مقاتلين إلى سوريا

أفاد مصدر مطلع، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوة قوامها لواء، تضم بضعة آلاف من قوات النخبة التابعة لـ"أنصار الله" وصلت إلى سوريا على مجموعات صغيرة عبر الأردن، بتنسيق استخباراتي سوري لبناني رفيع".

وأضاف : "القوة اليمنية التي وصلت إلى سوريا، تعد من أقوى التشكيلات القتالية لـ"أنصار الله" وأكثرها إعداداً وتجهيزاً، وأنه تم خلال الأشهر الماضية تدريبها على مهاجمة أهداف تحاكي مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية"

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