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مصدر لـ"سبوتنيك": الحوثيون ينقلون مقاتلين إلى سوريا
أخبار دولية
2024-09-14 | 03:06
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مصدر لـ"سبوتنيك": الحوثيون ينقلون مقاتلين إلى سوريا
أفاد مصدر مطلع، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل.
وقال المصدر لوكالة "
سبوتنيك
"، إن "قوة قوامها لواء، تضم بضعة آلاف من قوات النخبة التابعة لـ"أنصار الله" وصلت إلى سوريا على مجموعات صغيرة عبر الأردن، بتنسيق استخباراتي سوري لبناني رفيع".
وأضاف : "القوة اليمنية التي وصلت إلى سوريا، تعد من أقوى التشكيلات القتالية لـ"أنصار الله" وأكثرها إعداداً وتجهيزاً، وأنه تم خلال الأشهر الماضية تدريبها على مهاجمة أهداف تحاكي مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية"
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