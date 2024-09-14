زيلينسكي: أعدنا 103 عسكريين كانوا محتجزين لدى روسيا

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده أعادت 103 عسكريين كانوا محتجزين لدى روسيا.



وأكّد أنّها ثاني عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف، خلال يومين.