غالانت: الحرب دخلت مرحلة جديدة ينتقل مركزها إلى الحدود الشمالية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الحرب دخلت مرحلة جديدة اليوم الأربعاء، ينتقل مركزها إلى منطقة الحدود الشمالية التي تشهد نقل المزيد من القوات والموارد.



وأكد في تصريحات أدلى بها في قاعدة جوية أننا "نفتح مرحلة جديدة في الحرب تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة منا".