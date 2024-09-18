الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيت الأبيض يحذر من أي "تصعيد" بعد الانفجارات في لبنان
أخبار دولية
2024-09-18 | 15:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البيت الأبيض يحذر من أي "تصعيد" بعد الانفجارات في لبنان
حذر البيت الابيض الأربعاء جميع الاطراف من أي تصعيد في الشرق الاوسط بعد انفجارات ليومين في لبنان طاولت أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله الموالي لايران، ونسبت الى اسرائيل.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي جون كيربي للصحافيين "ما زلنا لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي نوع. ولا نعتقد على الإطلاق أن الطريقة لحل الأزمة الحالية تكمن في عمليات عسكرية إضافية".
أخبار دولية
الأبيض
"تصعيد"
الانفجارات
لبنان
التالي
هجوم أوكرانيّ دمّر مستودعًا روسيًا لتخزين الصواريخ
القوات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرات مسيرة روسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:43
البيت الأبيض يحذر من أي "تصعيد" بعد الانفجارات في لبنان
آخر الأخبار
15:43
البيت الأبيض يحذر من أي "تصعيد" بعد الانفجارات في لبنان
0
أخبار لبنان
2024-07-30
الأردن يحذر من "تبعات خطيرة" لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان
أخبار لبنان
2024-07-30
الأردن يحذر من "تبعات خطيرة" لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان
0
آخر الأخبار
2024-09-17
الجيش الإسرائيلي لـ "سي إن إن": لا نعلق على الانفجارات التي وقعت في لبنان
آخر الأخبار
2024-09-17
الجيش الإسرائيلي لـ "سي إن إن": لا نعلق على الانفجارات التي وقعت في لبنان
0
أخبار لبنان
2024-09-16
غالانت: "فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان أوشكت على الزوال"... والتصعيد في الجنوب مستمر
أخبار لبنان
2024-09-16
غالانت: "فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان أوشكت على الزوال"... والتصعيد في الجنوب مستمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:13
الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية
أخبار دولية
06:13
الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية
0
أخبار دولية
05:19
زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
أخبار دولية
05:19
زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
0
أخبار لبنان
04:35
تركيا تتهم إسرائيل "بتوسيع الحرب إلى لبنان"
أخبار لبنان
04:35
تركيا تتهم إسرائيل "بتوسيع الحرب إلى لبنان"
0
أخبار دولية
04:18
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب هالماهيرا في إندونيسيا
أخبار دولية
04:18
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب هالماهيرا في إندونيسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-18
الداخل الإسرائيليّ في تأهّب... سيناريوهات لرد حزب الله
أخبار دولية
2024-09-18
الداخل الإسرائيليّ في تأهّب... سيناريوهات لرد حزب الله
0
أخبار لبنان
2024-09-17
إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في انفجار جهاز اتصال لاسلكي
أخبار لبنان
2024-09-17
إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في انفجار جهاز اتصال لاسلكي
0
منوعات
13:40
حادث مروع في بريطانيا... رجل يواجه نهاية مأساوية والسبب: وجبة برغر؟!
منوعات
13:40
حادث مروع في بريطانيا... رجل يواجه نهاية مأساوية والسبب: وجبة برغر؟!
0
أخبار دولية
2024-08-25
نتانياهو: عازمون على فعل كل شيء ممكن للدفاع عن بلدنا
أخبار دولية
2024-08-25
نتانياهو: عازمون على فعل كل شيء ممكن للدفاع عن بلدنا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:17
يوم ما بعد صدمة تفجيرات البيجر ...وقعه أعلى على الجرحى وعائلات الشهداء
تقارير نشرة الاخبار
15:17
يوم ما بعد صدمة تفجيرات البيجر ...وقعه أعلى على الجرحى وعائلات الشهداء
0
تقارير نشرة الاخبار
15:15
رحلة البيجر المفخخ بين تايوان والمجر وعناصر حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
15:15
رحلة البيجر المفخخ بين تايوان والمجر وعناصر حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
بعلبك نالت نصيبها من التفجيرات
تقارير نشرة الاخبار
14:57
بعلبك نالت نصيبها من التفجيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
المشهد أمام مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:54
المشهد أمام مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
استعدادات عالية لرد واسع من حزب الله... وحديث عن بدء نقل ثقل الحرب الى شمال اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:42
استعدادات عالية لرد واسع من حزب الله... وحديث عن بدء نقل ثقل الحرب الى شمال اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تفجيرات البيجر... تل أبيب صامتة
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تفجيرات البيجر... تل أبيب صامتة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بعد الـpagers... حان دور الـ talkie walkie
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بعد الـpagers... حان دور الـ talkie walkie
0
أخبار لبنان
13:38
في وداع الذو الفقار...مشهد جامع في مواجهة العدو الاسرائيلي
أخبار لبنان
13:38
في وداع الذو الفقار...مشهد جامع في مواجهة العدو الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
13:36
القطاع الصحي في لبنان .. قدها وقدود
أخبار لبنان
13:36
القطاع الصحي في لبنان .. قدها وقدود
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:06
معلومات أولية عن انفجار عدد من الأجهزة في الضاحية والجنوب والبقاع
خبر عاجل
10:06
معلومات أولية عن انفجار عدد من الأجهزة في الضاحية والجنوب والبقاع
2
خبر عاجل
10:32
مصدر أمني لرويترز: أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس وحزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا
خبر عاجل
10:32
مصدر أمني لرويترز: أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس وحزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا
3
خبر عاجل
13:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية أربعة عشر شهيدا وأكثر من أربعمئة وخمسين جريحًا
خبر عاجل
13:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية أربعة عشر شهيدا وأكثر من أربعمئة وخمسين جريحًا
4
خبر عاجل
10:11
موجة تفجيرات طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في الجنوب والضاحية الجنوبية
خبر عاجل
10:11
موجة تفجيرات طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في الجنوب والضاحية الجنوبية
5
خبر عاجل
11:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة الموجة الثانية من التفجيرات العدوانية تسعة شهداء وأكثر من ثلاثمئة إصابة
خبر عاجل
11:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة الموجة الثانية من التفجيرات العدوانية تسعة شهداء وأكثر من ثلاثمئة إصابة
6
أخبار لبنان
10:19
فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم
أخبار لبنان
10:19
فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم
7
خبر عاجل
11:02
مركز عمليات طوارئ الصحة: الحصيلة الأولية لسلسلة التفجيرات العدوانية الجديدة أكثر من مئة إصابة
خبر عاجل
11:02
مركز عمليات طوارئ الصحة: الحصيلة الأولية لسلسلة التفجيرات العدوانية الجديدة أكثر من مئة إصابة
8
أخبار لبنان
05:33
قضية انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله تنتقل من شركة مسجلة في المجر إلى شركة بلغارية مملوكة لمواطن نرويجي
أخبار لبنان
05:33
قضية انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله تنتقل من شركة مسجلة في المجر إلى شركة بلغارية مملوكة لمواطن نرويجي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More