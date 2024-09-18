البيت الأبيض يحذر من أي "تصعيد" بعد الانفجارات في لبنان

حذر البيت الابيض الأربعاء جميع الاطراف من أي تصعيد في الشرق الاوسط بعد انفجارات ليومين في لبنان طاولت أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله الموالي لايران، ونسبت الى اسرائيل.



وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي جون كيربي للصحافيين "ما زلنا لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي نوع. ولا نعتقد على الإطلاق أن الطريقة لحل الأزمة الحالية تكمن في عمليات عسكرية إضافية".

