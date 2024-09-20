إسرائيل تعلن تقديم طعن لدى الجنائية الدولية في مذكرة اعتقال نتانياهو

قدّمت إسرائيل طعنًا رسميًا في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة "إكس" بأنّ "دولة إسرائيل قدّمت طعنها الرسميّ في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع".