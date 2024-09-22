عشرات القتلى والاصابات في انفجار بمنجم فحم في إيران

أدى انفجار منجم للفحم في شرق إيران في وقت متأخر السبت الى مقتل 51 شخصا على الأقل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.



وأوردت وكالة الأنباء الرسمية إرنا ان "عدد العمال القتلى ارتفع الى 51 وعدد الجرحى ارتفع الى 20" جراء الانفجار الذي وقع في منجم طبس، وأفاد مسؤولون أنه ناتج عن تسرب للغاز. وكانت الحصيلة السابقة من المصدر ذاته أفادت بمقتل 30 شخصا على الأقل.