جرحى جراء غارات جوية روسية على مدينة زابوريجيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن 13 مدنيا على الأقل، بينهم صبي عمره 15 عاما، أصيبوا بجروح مساء أمس الأحد نتيجة غارات جوية روسية على مدينة زابوريجيا

بجنوب شرق البلاد.



وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام أن فرق الإنقاذ أجلت السكان من عدة مبان سكنية متضررة، موضحة أنه وفقا لمعلومات أولية أن روسيا استخدمت قنابلها الجوية الموجهة من طراز "كاب" لقصف زابوريجيا.