خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 13 مهاجرا إفريقيا

كشف مسؤول تونسي لرويترز أن خفر السواحل انتشل جثث 13 مهاجرا إفريقيا قبالة سواحل سلقطة والشابة.



وأشار الى أن جميع الجثث متحللة وهي لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.