روسيا شنت هجومًا بطائرات مسيرة على كييف

شنت روسيا هجومًا بطائرات مسيرة على كييف مما ألحق أضرارًا ببنية تحتية مدنية، وفق ما أعلن مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف.



وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرهي بوبكو إنه تم رصد أكثر من اثنتي عشرة طائرة مسيرة هجومية إيرانية الصنع فوق المدينة، وتم إسقاط معظمها.



وأضاف أن نحو 20 سيارة وخط أنابيب غاز في منطقة سكنية تضررت جراء الهجوم الذي استمر لساعات، كما تم العثور على حطام في ملعب للأطفال.



وتشن روسيا بانتظام هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ فوق المدن والبلدات الأوكرانية البعيدة عن جبهة القتال منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل عامين ونصف.