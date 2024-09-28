الحوثيون: اغتيال السيد نصرالله سيزيد قوة العزيمة

أكّد المتمردون الحوثيون في اليمن أنّ اغتيال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله سيزيد قوة العزيمة في وجه إسرائيل.



وقال المجلس السياسيّ الأعلى لحركة "أنصار الله" في بيان إنّ "استشهاد سماحة السيد القائد حسن نصرالله سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية."



واعتبر أنّ العاقبة المحتومة ستكون "هي النصر وزوال العدو الإسرائيليّ وكيانه الموقت".