خامنئي يعلن الحداد خمسة أيام في إيران على نصرالله

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي السبت الحداد خمسة أيام غداة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة جوية إسرائيلية مدمرة على ضاحية بيروت الجنوبية.



وقال خامنئي: "أقدم التعازي باستشهاد نصرالله ورفاقه الشهداء، وأعلن الحداد الوطني لمدة خمسة أيام في إيران"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

