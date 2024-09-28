لافروف: روسيا قلقة من الغارة الإسرائيلية على بيروت

أعرب وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف عن قلق روسيا من الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت والتي أدت إلى مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.



وقال، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ مثل هذه "الاغتيالات السياسية" أصبحت شائعة.