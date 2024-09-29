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o
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أذربيجان: "السلام الجزئي" مع أرمينيا ليس خيارا
أخبار دولية
2024-09-29 | 01:09
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أذربيجان: "السلام الجزئي" مع أرمينيا ليس خيارا
شدد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن "السلام الجزئي" مع أرمينيا ليس ممكنا، بعد تقديم يريفان إشارات أكثر تفاؤلا على نفس المنبر.
واعتبر بيراموف "أن السلام الجزئي ليس خيارا بعد الكثير من الألم والمعاناة"، مشددا بشكل خاص على ضرورة تغيير دستور أرمينيا الذي يشير إلى "إعادة توحيد" البلاد مع ناغورني قرة باغ.
وأفاد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قد قال في كلمته الخميس بأن معاهدة سلام مع أذربيجان باتت "في متناول اليد".
وتقول أذربيجان وأرمينيا إن اتفاق سلام شامل بات جاهزا بنسبة 80 في المئة، بما في ذلك ترسيم الحدود، لكن أذربيجان تريد أولا حل جميع القضايا.
أخبار دولية
"السلام
الجزئي"
أرمينيا
خيارا
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