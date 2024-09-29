إيران تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر اغتيال نصرالله

طلبت إيران عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى المجلس واطلعت عليها وكالة فرانس برس.



ودعا سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني في هذه الرسالة المجلس إلى "اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع جر المنطقة إلى حرب شاملة".



من جهة أخرى، حذّرت طهرن من أي هجوم على مقراتها الدبلوماسية أو مبعوثيه.