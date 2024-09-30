بوتين: سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه "سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة" في أوكرانيا، وذلك لمناسبة الذكرى الثانية لضم روسيا أربع مناطق أوكرانية.



وشدد بوتين، في خطاب عبر الفيديو، على أن "الحقيقة إلى جانبنا وكل الأهداف المحدّدة سيتم تحقيقها".



وهنّأ الشعب الروسي لمناسبة "يوم إعادة التوحيد" مع مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، والتي يتم الاحتفال بضمّها من جانب واحد في 30 أيلول.