زلزال يضرب منطقة قريبة من ساحل كامتشاتكا الروسية

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية.



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.