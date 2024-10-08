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شهداء جراء غارة إسرائيلية على دمشق استهدفت مبنى في دمشق
أخبار دولية
2024-10-08 | 14:13
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شهداء جراء غارة إسرائيلية على دمشق استهدفت مبنى في دمشق
سقط أربعة اشخاص بينهم اثنان غير سوريين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في دمشق، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم جديد على المنطقة التي تضم مقار أمنية وبعثات دبلوماسية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن "عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق".
وأفاد المرصد بأنّ الغارة "استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، وأدت إلى "مقتل 4 اشخاص بينهم 2 من جنسيات غير سورية".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية من جهتها مقتل سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال في الغارة الإسرائيلية.
وقالت وزارة الدفاع: "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق ... ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية" مع استمرار العمل "لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".
أخبار دولية
إسرائيلية
استهدفت
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