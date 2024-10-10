الحوثيون: استهدفنا سفينتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أنها استهدفت السفينتين أولمبيك سبيريت في البحر الأحمر وسانت جون في المحيط الهندي.



وقالت في بيان: "تم استهداف السفينة (سبيريت) في البحرِ الأحمر بـ11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين، وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة. ونفذت العمليةُ بشكل مشترك بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية".