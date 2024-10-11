الحوثيون يتبنّون هجومين على سفينتين تجاريتين قبالة سواحل اليمن

أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الخميس أنّهم شنّوا هجومين على سفينتين تجاريتين قبالة سواحل اليمن أسفر أحدهما، وفق وكالة أمن بحرى بريطانية، عن إصابة سفينة بأضرار مادية.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تسجيل مصور إنّ المتمرّدين استهدفوا السفينة "أولمبيك سبيريت النفطية الأميركية في البحر الأحمر بأحد عشر صاروخا بالستيا وطائرتين مسيّرتين"، مؤكدا أن السفينة "أصيبت إصابة مباشرة وبالغة".



وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أعلنتا أنّ السفينة أصيبت بأضرار إثر تعرّضها لهجوم بمقذوف قبالة سواحل مدينة الحُديدة الساحلية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) إنّها تلقّت بلاغا من "قبطان سفينة عن إصابتها بمقذوف مجهول، ما ألحق بها أضرارا" وذلك على مسافة 70 ميلا بحريا عن سواحل الحديدة في غرب اليمن.



وأشارت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية إلى أنه لم يتم الإبلاغ "عن وقوع حرائق أو إصابات"، موضحة أن "أفراد الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى الميناء التالي".



وبعد ساعات، أبلغ القبطان عن "انفجار مقذوفين آخرين قرب السفينة" مؤكدا أن "أفراد الطاقم بخير"، بحسب "يو كاي إم تي أو".