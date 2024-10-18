أدرعي: قوات لواء جفعاتي تنضم إلى العملية في منطقة جباليا

#عاجل قوات لواء جفعاتي تنضم إلى العملية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة
⭕️ خلال الليلة الماضية، انضم فريق القتال التابع للواء جفعاتي إلى توسيع العملية العسكرية في منطقة جباليا تحت قيادة الفرقة 162.
🔻خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قضت قوات الفرقة وطائرات سلاح الجو على… pic.twitter.com/cKktoWeXN5
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2024
#عاجل قوات لواء جفعاتي تنضم إلى العملية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة
⭕️ خلال الليلة الماضية، انضم فريق القتال التابع للواء جفعاتي إلى توسيع العملية العسكرية في منطقة جباليا تحت قيادة الفرقة 162.
🔻خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قضت قوات الفرقة وطائرات سلاح الجو على… pic.twitter.com/cKktoWeXN5