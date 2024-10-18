أدرعي: قوات لواء جفعاتي تنضم إلى العملية في منطقة جباليا

#عاجل قوات لواء جفعاتي تنضم إلى العملية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة



⭕️ خلال الليلة الماضية، انضم فريق القتال التابع للواء جفعاتي إلى توسيع العملية العسكرية في منطقة جباليا تحت قيادة الفرقة 162.



🔻خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قضت قوات الفرقة وطائرات سلاح الجو على… pic.twitter.com/cKktoWeXN5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي ادرعي أنّ “فريق القتال التابع للواء جفعاتي انضمّ إلى توسيع العملية العسكرية في منطقة جباليا تحت قيادة الفرقة 162.”وكتب عبر اكس: “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قضت قوات الفرقة وطائرات سلاح الجو على العشرات في اشتباكات وضربات جوية، ودمرت البنية التحتية في المنطقة.في وسط القطاع، هاجمت قوات الفرقة 252 مبنى عسكريًا كان يعمل في داخله أفراد.”