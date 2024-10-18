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الحوثيون: استهداف سفينة في بحر العرب بطائرات مسيرة
أخبار دولية
2024-10-18 | 17:00
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الحوثيون: استهداف سفينة في بحر العرب بطائرات مسيرة
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة، أنها استهدفت سفينة ذكرت أن اسمها (ميغالوبوليس) في بحر العرب بعدد من الطائرات المسيرة، لكنها لم تذكر تاريخ الواقعة.
أخبار دولية
الحوثيون
استهداف
سفينة
بحر العرب
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