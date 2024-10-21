وزير الدفاع الأميركي يزور كييف

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى كييف صباح اليوم، حيث سيلتقي مسؤولين أوكرانيين، حسبما أفاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وقال أوستن على منصة إكس: "أعود إلى أوكرانيا للمرة الرابعة كوزير للدفاع، لإظهار أنّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يواصلان دعم أوكرانيا".