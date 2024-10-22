بغداد تعلن قتل أبرز قائد في تنظيم الدولة الإسلامية مع ثمانية قادة آخرين

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء مقتل تسعة قادة في تنظيم الدولة الإسلامية أبرزهم "والي العراق" في عملية "نوعية" في منطقة جبال حمرين في شمال البلاد.



وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنه تمّ فجرا "قتل تسعة إرهابيين من بينهم ما يسمى والي العراق" المدعو جاسم المزروعي أبو عبد القادر، وفق البيان و"قادة آخرين من الخط الأول لعصابات داعش"، مشيرا الى ذلك حصل "بإسناد فني وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة من قوات التحالف الدولي".