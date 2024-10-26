قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو لضبط النفس

أدرعي: قضينا على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله

أدرعي: قضينا على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله

سوريا تؤكد تضامنها مع إيران بعد الضربات الإسرائيلية وحقها "في الدفاع" عن نفسها