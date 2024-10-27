خامنئي: على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في الساعات الأولى من يوم أمس السبت.



ونقلت الوكالة الرسمية عن خامنئي قوله" "لا ينبغي التقليل من شأن الشر الذي ارتكبه النظام الصهيوني (إسرائيل) قبل ليلتين أو المبالغة فيه".



وقللت إيران السبت من أثر الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية، قائلة إنه لم يتسبب إلا في أضرار محدودة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات الإسرائيلية نفذت ثلاث موجات من الضربات قبل الفجر ضد مصانع صواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران.



وشدد خامنئي على أن قوة إيران يجب إظهارها لإسرائيل، معتبرا أن السبيل للقيام بذلك يجب أن "يحدده المسؤولون وأن ما في مصلحة الشعب والبلاد يجب أن يحدث".