الأمين العام للناتو: تعميق التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية "يهدد" الأمن

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن تعميق التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ يهدد الأمن، معتبرا أن نشر قوات كورية شمالية في روسيا بمواجهة أوكرانيا هو مؤشر على "يأس" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال أثناء مؤتمر صحافي في بروكسل إن "تعميق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يشكّل تهديدا لأمن منطقتي المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا والأطلسي". وأضاف أن "نشر قوات كورية شمالية في كورسك (الروسية) هو مؤشر أيضا على تزايد اليأس الذي يشعر به بوتين".