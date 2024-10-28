نتنياهو: الاجتماعات في الدوحة ركزت على خطة جديدة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين ان أحدث الاجتماعات في الدوحة في ما يخص اتفاقا محتملا لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن ركزت على خطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المقترحات السابقة والتطورات الجديدة.



وذكر مكتب نتنياهو في بيان "ستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة بين الوسطاء وحماس لتقييم جدوى المحادثات وكذلك لتقييم محاولة مستمرة للمضي قدما في التوصل إلى اتفاق".

