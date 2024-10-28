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بايدن: الحرب في غزة "يجب أن تنتهي"

أخبار دولية
2024-10-28 | 14:21
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بايدن: الحرب في غزة &quot;يجب أن تنتهي&quot;
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بايدن: الحرب في غزة "يجب أن تنتهي"

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة "يجب أن تنتهي"، مشيرا إلى أنه يبذل جهودا إضافية من أجل وقف إطلاق النار بعد أن اقترحت مصر هدنة لمدة يومين.
     
وقال بايدن عقب إدلائه بصوته على نحو مبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية: "نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار. يجب أن ننهي هذه الحرب. (هذه الحرب) يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي".

أخبار دولية

بايدن

الحرب

غزة

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