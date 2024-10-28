تراجع العبور من لبنان إلى سوريا على معبر ثانوي بنسبة 90% إثر ضربة اسرائيلية

انخفض عدد الوافدين من لبنان إلى سوريا عند معبر حدودي ثانوي بنسبة تسعين بالمئة، كما قال مسؤول محلي الاثنين، بعد غارة اسرائيلية استهدفته في خضم الحرب بين حزب الله واسرائيل أرغمت مئات الآلاف على الفرار.



وبعدما خرج معبر جديدة يابوس-المصنع الرئيسي بين لبنان وسوريا عن الخدمة في وقت سابق هذا الشهر إثر غارات اسرائيلية، خرج معبر جوسية-القاع عن الخدمة الجمعة إثر غارة دمرت جسرًا يتوسط الطريق بين حدود البلدين وخلفت حفرة تمنع عبور السيارات، فيما بقي ممر صغير ووعر للمشاة، وفق ما شاهد مراسل فرانس برس في المكان الاثنين.



وقال مدير المركز الحدودي في جوسية دباح المشعل لوكالة فرانس برس: "انخفضت حركة النازحين منذ استهداف المعبر بنسبة تسعين المئة".



وأشار قرب حفرة يتجاوز طول قطرها اثني عشر مترًا إلى أننا "كنا نستقبل في اليوم الواحد نحو 1500 شخص، بينما اليوم لا يتجاوز العدد 150 شخصًا".



وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته الجمعة أنه "دمر بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في معبر جوسية الحدودي".



وقال إن "حزب الله كان يخطط لنقل أسلحة عبر معبر جوسيا الذي يخضع لسيطرة النظام السوري ويشرف عليه الأمن العسكري السوري".