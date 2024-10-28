نتنياهو يقول إنه لم يتلق إقتراحًا بشأن هدنة ليومين في غزة

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين أنه لم يتلق اقتراحًا لهدنة لمدة يومين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة تشمل إطلاق سراح رهائن، وفقًا لمكتبه.



وقال نتنياهو في كلمة وجهها لحزبه إن "إسرائيل لم تتلق اقتراحًا للإفراج عن أربعة رهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في غزة. لو طرح مثل هذا الاقتراح، لكان رئيس الوزراء قد قبله على الفور"، في إشارة إلى اقتراح أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد.