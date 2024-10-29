الحكومة الإيرانية تقترح زيادة بنسبة 200 % في ميزانية الدفاع

اقترحت الحكومة الإيرانية زيادة بنسبة 200 % في الميزانية العسكرية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 آذار 2025، على ما أعلنت المتحدثة باسمها الثلاثاء.



وقالت فاطمة مهاجراني خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي إن اقتراح الميزانية يتضمن "زيادة كبيرة بأكثر من 200 % في الميزانية العسكرية".



وصدر هذا الإعلان في وقت تشهد المنطقة توترا شديدا منذ أكثر من سنة وسط حرب إسرائيل المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة والتي توسعت في الأسابيع الأخيرة لتشمل حزب الله في لبنان.



ولم توضح المتحدثة قيمة الإنفاق العسكري الذي سيتم إقراره السنة المقبلة.

