الاتحاد الأوروبي يعتمد رسوما إضافية تصل إلى 35% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين

تبنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء لائحة تفرض رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين التي تخلق منافسة غير عادلة.



ورغم الرفض الألماني قررت بروكسل أن تضيف إلى الضريبة المفروضة البالغة 10% رسوما إضافية تصل إلى 35% على المركبات التي تعمل بالبطاريات صينية الصنع، وفقا لنص اللائحة المنشور على الإنترنت. ومن المقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأربعاء وسيدخل حيز التنفيذ الخميس.