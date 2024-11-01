نيوزيلندا تتوصل لإتفاقية تجارية مع دول الخليج‭ ‬

توصلت نيوزيلندا لاتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وأوضحت ولنجتون أنها ستتيح فرصًا ضخمة للمصدرين النيوزيلنديين في الشرق الأوسط.



وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس إن اتفاقية التجارة من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51 بالمئة من صادرات نيوزيلندا للمنطقة من اليوم الأول وستتيح وصولًا معفيًا من الرسوم لنحو 99 بالمئة من صادرات نيوزيلندا على مدار 10 سنوات.



وأضاف ماكلاي في الدوحة إن "إبرام اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي كان طموحًا لدى الحكومات المتعاقبة على مدار ما يقرب من عقدين".



ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.



وتأتي الاتفاقية مع دول الخليج بعد إبرام نيوزيلندا لاتفاقية تجارة مع الإمارات في سبتمبر أيلول.



ووفقًا لبيانات رسمية، فإن حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي يتجاوز ثلاثة مليارات دولار نيوزيلندي سنويًا.