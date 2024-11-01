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ترامب يرفع دعوى قضائية ضد شبكة سي.بي.إس بسبب مقابلة مع كامالا هاريس

أخبار دولية
2024-11-01 | 01:22
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ترامب يرفع دعوى قضائية ضد شبكة سي.بي.إس بسبب مقابلة مع كامالا هاريس
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ترامب يرفع دعوى قضائية ضد شبكة سي.بي.إس بسبب مقابلة مع كامالا هاريس

رفع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة سي.بي.إس يوم الخميس بسبب مقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس أذيعت في أوائل تشرين الأول ووصفتها الدعوى بأنها مضللة، وفقًا لوثائق مقدمة للمحكمة.

وتزعم الدعوى، التي تم رفعها أمام محكمة في تكساس، أن الشبكة بثت إجابتين مختلفتين من رد هاريس على سؤال يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

ولم تتضمن النسخة التي تم بثها خلال برنامج (60 دقيقة) في السادس من تشرين الأول ما وصفته الدعوى القضائية بالرد "المشوّش" من هاريس حول تأثير إدارة بايدن على سلوك إسرائيل في الحرب.

وقال متحدث باسم الشبكة: "مزاعم الرئيس السابق ترامب المتكررة ضد برنامج 60 دقيقة كاذبة... والدعوى القضائية التي رفعها اليوم ضد سي.بي.إس لا أساس لها على الإطلاق وسنتصدى لها بقوة".

وتظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين ترامب وهاريس قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الثلاثاء المقبل.

وتطالب الدعوى بمحاكمة أمام هيئة محلفين وتعويضات بنحو عشرة مليارات دولار.

وهاجم ترامب الشبكة مرارًا خلال حملته الانتخابية بسبب هذه الحلقة ويلوح بإلغاء ترخيص بث سي.بي.إس إذا انتُخب.

وقالت الشبكة إن ترامب تراجع عن مقابلة كان من المقرر أن يجريها مع البرنامج نفسه.

أخبار دولية

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