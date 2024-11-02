أدرعي: قوات الفرقة 252 تكشف وتدمر مصنعًا لإنتاج وسائل قتالية في وسط قطاع غزة

#عاجل تحت الأرض وفي قلب منطقة مدنية: قوات الفرقة 252 تكشف وتدمر مصنعًا لإنتاج وسائل قتالية في وسط قطاع غزة
⭕️في إطار نشاط قوات الفرقة 252 في وسط قطاع غزة عثرت قوات جيش الدفاع على مسار نفق تحت الأرض يحتوي على مصنع لإنتاج وسائل قتالية تابع لمنظمة حماس الإرهابية، ويقع في قلب منطقة… pic.twitter.com/8j6ri0EzqU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2024
#عاجل تحت الأرض وفي قلب منطقة مدنية: قوات الفرقة 252 تكشف وتدمر مصنعًا لإنتاج وسائل قتالية في وسط قطاع غزة
⭕️في إطار نشاط قوات الفرقة 252 في وسط قطاع غزة عثرت قوات جيش الدفاع على مسار نفق تحت الأرض يحتوي على مصنع لإنتاج وسائل قتالية تابع لمنظمة حماس الإرهابية، ويقع في قلب منطقة… pic.twitter.com/8j6ri0EzqU