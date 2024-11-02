أدرعي: قوات الفرقة 252 تكشف وتدمر مصنعًا لإنتاج وسائل قتالية في وسط قطاع غزة

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي صورًا ومقاطع مصورة عبر منصة "اكس".



وكتب "في إطار نشاط قوات الفرقة 252 في وسط قطاع غزة عثرت قوات جيش الدفاع على مسار نفق تحت الأرض يحتوي على مصنع لإنتاج وسائل قتالية تابع لمنظمة حماس، ويقع في قلب منطقة سكنية بالقرب من حي الزيتون.



في المصنع تحت الأرض تم العثور على مخارط ومئات القطع المستخدمة في إنتاج القذائف الصاروخية والقذائف والقنابل اليدوية إلى جانب وسائل غوص كانت مخصصة لعمليات تسلل مخربي حماس إلى الأراضي الإسرائيلية عبر البحر. كما تم العثور في النفق على عدة غرف للإقامة طويلة الأمد احتوت على فرن، وأدوات طبخ، وطعام، وأسِرّة، ومكاتب كانت تستخدم من قبل المخربين أثناء الحرب.



قوات الهندسة وبالتعاون مع وحدة "يهلوم" قامت بتدمير المسار ومصادرة قدرات إنتاج الوسائل القتالية وإحباط محاولة أخرى لمنظمة حماس لإعادة التسلح."